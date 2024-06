Analyser l’intention du client présentée dans un cahier des charges ou exprimée oralement et assimiler et classer les besoins qui en ressortent pour préparer une proposition de réponse adaptée. Être à l’écoute de son secteur d’activité en opérant une veille afin d’être en phase avec les tendances et mieux faire coïncider son offre de service avec les attentes des clients. Créer et développer un réseau d’acteurs de son secteur, de l’amont à l’aval de la chaîne de valeur, pour faire émerger des opportunités de marchés. Identifier et valoriser les ressources artistiques, techniques et économique nécessaires pour atteindre les objectifs du client et répondre à ses attentes. Concevoir et rédiger un argumentaire pertinent pour alimenter la proposition technique, artistique et commerciale de collaboration. Proposer des modalités d’organisation avec le client afin d’optimiser les échanges avec ce dernier. Créer les conditions d’une collaboration efficace dans la production de contenus artistiques pour valider pas à pas les attendus du client. Créer les ébauches artistiques et les intégrer dans la proposition commerciale afin de vérifier leur adéquation aux besoins exprimés dans le cahier des charges. Présenter une proposition artistique technique et commerciale au client et justifier des orientations artistiques choisies en rappelant les objectifs poursuivis par le cahier des charges dans le but de voir son offre de service retenue. Analyser les notes d’intention et briefings communiqués par le client et itérer avec lui dans le but de lui faire valider pas-à-pas les orientations artistiques choisies. Retranscrire les attentes du client dans un avant-projet artistique pour vérifier son adéquation aux besoins exprimés des briefings. Imaginer une histoire et une première trame narrative pour l’intégrer dans la proposition commerciale. Écrire l’histoire de la bande dessinée et / ou les textes associés aux illustrations, développer la trame narrative, sa progression, la description des personnages, les intrigues, la mise en scène, le séquençage et l’enchaînement des scènes, la nature des dialogues, pour préparer la phase de production. Réaliser un avant-projet artistique et technique qui suit les recommandations faites par le client pour valider les orientations artistiques, éditoriales et narratives. Présenter l’avant-projet au client dans sa composante artistique, technique pour qu’il soit validé avant la phase de production.

Mises en situation professionnelle : - étude de cas. Le candidat présente son projet de création : l’ensemble des recherches ; les planches ; les tendances. Les croquis ou étapes préalables à la production finale sont présentés de façon numérique ou sur papier. Le candidat doit démontrer des capacités techniques et artistiques sur l'ensemble des étapes de fabrication du projet ; - présentation orale. Le candidat soutient devant un jury la production finale ; échange de critique constructive entre le jury et l’apprenant ; chaque corps de métier est jugé sur les compétences transversales et spécifiques.